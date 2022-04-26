قمر صناعي روسي يتفادى الاصطدام بنفايات فضائية مجهولة

تجنب القمر الصناعي الروسي "لوتش - - 5 في" لترحيل الإشارات اللاسلكية، الاصطدام مع شظية مجهولة من النفايات الفضائية.

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أفاد بذلك ناطق باسم معهد "كلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية. وقال على قناة "تليغرام" التابعة للمعهد:" استطاع القمر الصناعي الروسي "لوتش - - 5 في" لترحيل الإشارات اللاسلكية تجنب الشظية المرقمة 71576 من النفايات الفضائية اقتربت منه إلى مسافة 6500 متر".

وأوضح الناطق بأن الشظية تم اكتشافها وإدراجها على الكاتالوج من قبل وسائل المراقبة البصرية الروسية فقط.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن هذه الشظية من النفايات الفضائية تغيب في كاتالوج TLE الأمريكي غير السري المجاني الذي تنشره بشكل منتظم وسائل الإعلام الأمريكية التي تصفه دائما بأنه أصدق وأضمن مصدر يمكن أن تعتمده كل الأقمار الصناعية في العالم.

المصدر: تاس