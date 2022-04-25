روسيا تجري تجارب فريدة لاختبار نمو النباتات في الفضاء

أعلنت جامعة بيلغورود الحكومية الروسية عن نيتها تنفيذ تجربة فريدة هذا العام لاختبار إمكانيات نمو النباتات في الفضاء.

وحول الموضوع قال، إيفان نيكولين رئيس المركز الهندسي في الجامعة: "في التاسع من أغسطس القادم ننوي إطلاق قمر صناعي سيحمل على متنه براعم نبات الليلك لدراسة إمكانية نمو هذه النباتات في الفضاء.. القمر في مرحلة التجميع حاليا، وبعد الانتهاء من تجميعه سيتم اختبار قدراته وقدرات الصاروخ الذي سيحمله إلى مدارات الأرض، كما سيتحقق الخبراء من آلية تفاعل القمر مع معدات الصاروخ، وآلية عمل المعدات الخاصة الموجودة في القمر نفسه".

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وأضاف "خططنا لإطلاق هذه التجربة عام 2021، لكننا واجهنا بعض المعوقات التقنية مع الصاروخ الذي سيحمل القمر إلى الفضاء لذا قررنا تأجيلها حتى العام الجاري.. في إطار التجربة سنصنع قمرين صناعيين، الأول سيحوي براعم نبات الليلك وسيرسل إلى الفضاء، والثاني سيكون مماثلا للأول لكنه سيحوي براعم الليلك وسيبقى في مختبرات أرضية، وسنقارن نموالنباتات الموجودة في القمرين، ولمراقبة نمو النباتات الموجودة في الفضاء يطور الخبراء في جامعتنا تطبيقا خاصا من المفترض أن يستكمل تصميمه في مايو القادم".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد قامت سابقا بإجراء تجارب على نمو النباتات في الفضاء وأجرت تلك التجارب على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي