المركبة الفضائية "دراغون" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت ناسا أن المركبة الفضائية "دراغون" انفصلت بعد تأخير طويل، عن المحطة الفضائية الدولية وعلى متنها 4 سياح، عائدة إلى الأرض.

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وبهذا تكون المركبة دراغون قد أنهت أول رحلة تجارية كاملة بعد خمسة أيام من الموعد الذي كان مقررا لها، بسبب الظروف الجوية السيئة للمنطقة التي كان من المقرر أن تهبط فيها على الأرض.

وتشير ناسا، إلى أنه من المقرر أن تهبط المركبة يوم الأثنين 25 أبريل في الساعة 13.00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الثامنة مساء بتوقيت موسكو).

ويذكر أن المركبة دراغون أطلقت يوم 8 أبريل 2022 إلى الفضاء وعلى متنها- مايكل لوبيز أليجريا، رائد فضاء ناسا السابق ونائب رئيس شركة أكسيوم، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والمستثمر الكندي مارك باتي، ورجل الأعمال الإسرائيلي إيثان ستيب.

وتعتبر مهمة Ax-1 أول رحلة تجارية بحتة إلى محطة الفضاء الدولية - من دون ممثلين عن الدوائر الرسمية.

المصدر: نوفوستي