مركبة "بروغرس" الروسية تتجنب حطاما فضائيا وتصحح مسارها فجأة

أجرت مركبة الفضاء الروسية "بروغرس إم إس 18"، اليوم السبت، تصحيحا مفاجئا لمدار محطة الفضاء الدولية، بعد ظهور حطام فضائي يهدد المحطة.

وبحسب البيان الصادر عن "روسكوسموس"، فقد قامت مركبة الفضاء الروسية "بروغرس إم إس 18"، بسحب محطة الفضاء الدولية وتعديل مسارها وتجنيبها أي اصطدام محتمل.

وأشار البيان إلى أن الحطام الفضائي أصبح خلف المحطة الدولية وأن مركبة الشحن الروسية أخذت محطة الفضاء الدولية بعيدا عن الاصطدام.

وتابع البيان، "تم تشغيل نظام الدفع للسفينة (الروسية) في الساعة 16.25 بتوقيت موسكو. أعطى تشغيل المحركات للمحطة دفعة قدرها (1 م / ث)، مما أدى إلى زيادة ارتفاع طيران المحطة بمقدار 1.8 كيلومترا. بعد المناورة التصحيحية يكون الحد الأدنى لارتفاع المحطة 413.91 كيلومترا والحد الأقصى 437.54 كيلومترا".

وأضاف: "لهذه المناورة ، تم استخدام محركات سفينة الشحن Progress MS-18، والتي عملت لمدة 623 ثانية، وكانت النبضات 1.0 م / ث. بعد المناورة التصحيحية، زاد ارتفاع مدار المحطة في السابق بمقدار 1.8 كيلومتر".

ويضمن الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية تنفيذ تصحيحات مدار محطة الفضاء الدولية، ويتم تنفيذها 11 مرة في السنة وسطيا.

المصدر: roscosmos.ru، rbc.ru