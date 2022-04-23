إعادة تصميم صور أبولو 16 للاحتفال بالذكرى الخمسين للهبوط قبل الأخير على سطح القمر!

هبط رواد فضاء ناسا، جون يونغ وتشارلز دوك وتوماس ماتينغلي، على سطح القمر منذ 50 عاما، وللاحتفال بالذكرى السنوية، أعيد رسم الصور الأيقونية من الهبوط على القمر قبل الأخير.

وكانت أبولو 16 هي الثانية من بين ثلاث "بعثات J" تابعة لوكالة ناسا، صُممت لتركز بشكل أساسي على العلوم، بدلا من الاستكشاف أو الدعاية كما هو الحال مع البعثات السابقة، والتي أطلقت في 16 أبريل 1972 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

Apollo 16 images remastered to mark the 50th anniversary of penultimate moon https://t.co/BzdXdKdX6j — Daily Mail Online (@MailOnline) April 21, 2022

وللاحتفال بالذكرى الخمسين لأبولو 16، قام آندي سوندرز، متخصص التصوير ومؤلف الكتاب القادم Apollo Remastered، بترميم وتحسين الصور التي التقطها الطاقم خلال مهمتهم التي استمرت 11 يوما.

50 years ago today, Apollo 16 passed by the far side of the #Moon, out of contact with #Earth, and encountered serious problems.

The problems facilitated this photograph. One of my favourites - it instantly conveys the awe-inspiring nature of human space exploration: 1/7 pic.twitter.com/MJWxMpKZiO — Andy Saunders - Apollo Remastered (@AndySaunders_1) April 20, 2022

ومن بينها صور تظهر أفق القمر، وشروق الأرض، وصور عائلية لرواد فضاء جالسين فوق الثرى القمري، و"القفزة العملاقة" لجون يونغ.

Apollo astronauts were cool, calculating engineers, and steely eyed fearless fighter & test pilots, accustomed to putting their lives on the line. Rarely did any display the raw human emotions of their experiences to others; Charlie Duke was an exception:https://t.co/1rkIW2L0qv — Andy Saunders - Apollo Remastered (@AndySaunders_1) April 20, 2022

ومن المقرر إصدار كتاب Apollo Remastered في سبتمبر، قبل الذكرى الخمسين للمهمة النهائية، Apollo 17، في ديسمبر من هذا العام.

وبدأت المهمة بعد عامين من إعلان وكالة ناسا أنه لن تكون هناك مهام هبوط جديدة على القمر بعد أبولو 17 - لذلك أطلق الطاقم مع العلم أن الوقت كان محدودا.

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وتضمنت المركبة Lunar Rover ووقتا أطول على سطح القمر للاستكشاف أكثر مما كان عليه الحال في الرحلات السابقة.

وعاش الطاقم بشكل فعال وعمل على القمر لمدة ثلاثة أيام من أصل 11 يوما مدة المهمة - أمضى البقية في السفر.

ويمكن القول إن بعض المشكلات التي واجهوها سهلت بالفعل بعض الصور المذهلة، وفقا لسوندرز، الذي شارك بعض الصور التي أعاد إتقانها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم المستخدم AndySaunders_1.

ولم تكن مهمة أبولو 16 خالية من المشاكل. وبعد الوصول إلى المدار القمري، وانفصال الوحدة القمرية (LM) عن وحدة القيادة والخدمة (CSM)، لاحظ طيار وحدة القيادة ماتينغلي مشكلة في محرك SPS الرئيسي في وحدة خدمة القيادة، والذي سيكون مطلوبا لإطلاق النار بشكل مثالي لإعادتهم إلى الأرض.

وفي الساعات الأربع التي استغرقتها Mission Control لتقييم المشكلة وتحديد ما إذا كان سيتم إجهاض الهبوط، كان على Mattingly في CSM وجون يونغ وتشارلي دوك في LM الاحتفاظ بالمحطة بصريا. وهذا يعني أنه كان عليهم العمل للحفاظ على مسافة آمنة وثابتة من بعضهم البعض في المدار القمري، ولكن لا يفقدوا الاتصال. وأدى ذلك إلى صورة غير عادية - تظهر القمر الصناعي CSM وهو يحلق فوق سطح القمر في الوقت الحالي.

وأثناء البحث عن Apollo Remastered، أخبر دوك، سوندرز أنه كان الشخص الذي التقط الصورة المذهلة.

وشارك سوندرز سابقا صورا لبعثات أبولو السابقة، وكذلك من كبسولة أول مدار تاريخي لجون غلين حول الأرض.

وبصفتها الهبوط الخامس على سطح القمر، كانت أبولو 16 هي المهمة التي أظهرت مدى ثقة رواد الفضاء الذين يعيشون ويعملون في جاذبية الأرض 1/6. وشعروا بالراحة الكافية لمحاولة القفز على أعلى مستوى ممكن، دون داع تماما بالطبع - تم التقاط إحدى هذه اللحظات في صورة فوتوغرافية كلاسيكية حيث أجرى القائد جون يونغ "تحية قفزة" لصورته مع العلم الأمريكي والوحدة القمرية.

المصدر: ديلي ميل