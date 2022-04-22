"روس كوسموس" تخطط لتطوير التعاون مع الصين في مجال الرحلات الفضائية المأهولة

قال مصدر في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إن علاقات الشراكة بين روسيا والصين تتسم بطبيعة استراتيجية وتخطط "روس كوسموس" لتطوير التعاون مع الصين بمجال الرحلات الفضائية المأهولة.

وأضاف المصدر: "بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لعلاقات الشراكة بين روسيا والصين، فإننا بلا شك سنطور التعاون مع الشركاء الصينيين في مجال الملاحة الفضائية المأهولة".

وأوضح المصدر أن الوجود الدائم لرواد الفضاء في مدار أرضي منخفض أمر مهم، لذلك يتم الآن إيلاء اهتمام خاص لدراسة شاملة لقضية مزيد من العمل هناك، سواء بشكل مستقل أو في التعاون الدولي المحتمل مع الشركاء الصينيين.

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ونوه المصدر بأن الصين لديها إمكانات كبيرة في مجال الملاحة الفضائية المأهولة. وأضاف أن "التعاون مع الجانب الصيني في هذا المجال ينظم في إطار اللجنة الروسية الصينية المشتركة للتعاون في مجال استكشاف الفضاء المأهول".

المصدر: تاس