روسيا تطور تقنيات جديدة تساعد على زيادة دقة التصوير في الأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن الخبراء في البلاد يطورون تقنيات جديدة ستساعد على زيادة دقة كاميرات أقمار استشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "مهندسو شركة Shvabe التابعة لروستيخ تمكنوا من إنتاج مواد فريدة من نوعها يدخل في تركيبها كربيد السيليكون، هذه المواد سيستعملها خبراء التقنية في شركة RCS الروسية لتطوير أنظمة تصوير الفيديو في أقمار D33 الواعدة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد".

وأضاف البيان "سيستخدم كربيد السيليكون في تطوير هياكل لأجهزة تصوير مخصصة للأقمار الصناعية، استخدام هذه المادة المركبة سيقلل من وزن المعدات التي يدخل في تكوينها كما سيجعل تأثر هياكلها أقل في البيئات الفضائية.. أقمار استشعار الأرض اليوم لديها معدات ذات دقة ضعيفة ومتوسطة في تصوير الفيديو، هدف الخبراء الروس هو تطوير معدات عالية الدقة، وإنتاج العشرات من الأقمار الجديدة التي ستسمح برصد الأرض عبر تقنيات الفيديو عالية الدقة وعلى مدار الساعة".

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وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لـ"روستيخ" أوليغ يفتوشينكو: "كربيد السيليكون من بين أكثر المواد المركبة الواعدة في مجال صناعة الطيران والصناعات الفضائي، فهو يتميز بصلابة ومتانة وموصولية حرارية عالية، هذه الميزات تجعل منه مادة ممتازة لصنع تقنيات بصرية للتصوير قادرة على العمل في ظروف تغيرات الحرارة الكبيرة ودون أن تتأثر جودة التصوير".

المصدر: فيستي