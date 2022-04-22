"روس كوسموس" تدعو هيئات النقل الفيدرالية لاستبدال GPS بمنظومة "غلوناس"

قدمت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اقتراحا فنيا لوزارة النقل ولهيئة النقل الجوي الروسيتين، بخصوص استبدال GPS بمنظومة "غلوناس" الروسية.

وقال دميتري روغوزين مدير عام "روس كوسموس": "بعثنا اليوم إلى وزارة النقل ووكالة النقل الجوي الفيدرالية مقترحاتنا الفنية لاستبدال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بمعدات المشتركين في GLONASS، والتي ستكون أيضا قادرة على استقبال إشارة ملاحة من نظام الملاحة المداري الصيني بيدو".

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وذكر روغوزين أن "روس كوسموس" تتعاون بشكل ناجح مع إدارة النظام الصيني المذكور وذلك على مدى 8 سنوات.

المصدر: تاس