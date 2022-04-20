شاحنة صينية تقوم بجولة حول المحطة الفضائية

نجحت مركبة الشحن الصينية " تيانجو – 3" في الانفصال عن مؤخرة المحطة الفضائية والالتحام مع مقدمتها.

أفادت بذلك إدارة برامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة. وجاء في بيان نشرته الإدارة:" انفصلت شاحنة "تيانجو – 3" الفضائية الساعة 5.02 يوم 20 أبريل بتوقيت بكين ( الساعة 00.02 بتوقيت موسكو) عن مؤخرة الوحدة الرئيسية للمحطة الفضائية الصينية وقامت بلفة واحدة حول المحطة لتلتحم أوتوماتيكيا مع مقدمتها.

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وأضافت الإدارة أن حالة المحطة الفضائية والشاحنة الفضائية جيدة.

وأشارت إلى أن الصين تخطط فيما بعد لإطلاق شاحنة فضائية أخرى ومركبة فضائية مأهولة ومختبر فضائي لتلتحم بمحطتها الفضائية.

يذكر أن شاحنة " تيانجو – 3" الفضائية الصينية تم إطلاقها في 20 سبتمبر الماضي حين أوصلت إلى المحطة الفضائية المواد الغذائية والوقود والبزات الفضائية اللازمة للخروج إلى الفضاء المكشوف وغيرها من المواد اللازمة لأفراد طاقم المركبة الفضائية المأهولة الذين عملوا على متن المحطة لمدة 183 يوما وعادوا يوم 16 أبريل الجاري إلى الأرض.

يذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلّق على ارتفاع 400 كلم فوق الأرض ويمكن أن تتسع لـ3 رواد.

المصدر: تاس