روسيا تختبر تقنيات جديدة لتوجيه الأقمار الصناعية في الفضاء

أشارت وثيقة نشرها معهد أبحاث الفضاء الروسي إلى أن الخبراء في البلاد انتهوا من تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في توجيه الأقمار الصناعية في الفضاء.

وجاء في نص الوثيقة: "عام 2021 أكمل الخبراء في قسم البحوث البصرية في معهد أبحاث الفضاء الروسي تطوير جيل جديد من أجهزة التوجيه BOKZ-MR التي تعتمد على النجوم، والمخصصة للعمل مع الأقمار الصناعية الروسية الجديدة، تطوير هذه الأجهزة استمر سبع سنوات، وتم بالفعل تسليم أول عينة من هذه المستشعرات لمركز بروغريس الفضائي الروسي ليتم اختبارها مع قمر من نوع ريسورس- بي إم".

وأشارت الوثيقة "إلى أن الأجهزة الجديدة تتمتع بخصائص تقنية محسّنة بمقدار 5-10 مرات مقارنة بالأجيال السابقة من مستشعرات التوجيه المخصصة للأقمار الصناعية، وتصنف حاليا من أكثر الأجهزة التقنية دقة في العالم في مجال استخدامها.. وعلى وجه الخصوص تم تحسين خصائص تحديث معدلات تردد البيانات في هذه المستشعرات، وتحسين قدراتها لتكون مقاومة للتشويش".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في معهد أبحاث الفضاء الروسي أكملوا تصنيع 20 جهاز توجيه من الجيل الجديد، وطوروها بناءا على مكونات ومعدات محلية الصنع، وسلموا هذه الأجهزة للشركات الفضائية الروسية ليتم اختبارها.

المصدر: فيستي