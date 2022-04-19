روسيا ستطلق عام 2028 أول قمر صناعي للملاحة الفضائية من جيل جديد إلى المدار العالي

قال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري ستروغوفيتس، إن أول قمر صناعي من مجموعة "غلوناس" الروسية الجديدة سيطلق عام 2028.

وسيؤدي ذلك فيما بعد إلى تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية فائقة الدقة في المدار العالي للأرض.

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وذلك بموجب البرنامج الفضائي الروسي الخاص بالملاحة الفضائية الذي تم إقراره عام 2021.

وقال إن المقصود بالأمر هو جيل جديد لأقمار "غلوناس" سيضاف إلى المجموعة الحالية للأقمار الصناعية التي تحلّق حاليا في مدار الأرض المنخفض.

والغاية من تشكيل مجموعة جديدة لأقمار الملاحة الفضائية، حسب ستروغوفيتس، هي رفع دقة تحديد الموقع إلى بضعة سنتيمترات، مع العلم أن منظومة "غلوناس" الحالية تضمن دقة 1.3 متر فقط.

يذكر أن رئيس القسم في إدارة استخدام منظومة "غلوناس" الروسية التابعة لـ"روس كوسموس" إيفان ريفنيفيخ" كان قد أفاد في حديث أدلى به لمجلة أخبار غلوناس" بأن أول قمر صناعي تابع لمجموعة "غلوناس" الجديدة سيتم إطلاقه بحلول عام 2028.

أما كبير مصممي منظومة"غلوناس" سيرغي كاروتين كان قد أعلن في وقت سابق أن تشكيل منظومة جديدة من أقمار "غلوناس" سينتهي عام 2027، ما سيزيد إلى حد بعيد دقة تحديد الموقع من الفضاء.

المصدر: تاس