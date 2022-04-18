"روس كوسموس" تكشف عن تفاصيل مهمة روادها في الفضاء المفتوح اليوم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن بعض تفاصيل الأعمال التي سينجزها روادها أثناء خروجهم في مهمة إلى الفضاء المفتوح اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "رائدا الفضاء الروسيان أوليغ أرتيوموف ودينيس ماتفييف سيخرجان من المحطة الفضائية في مهمة إلى الفضاء المفتوح يوم الاثنين 18 أبريل الجاري، الهدف الرئيسي لأعمالهما أثناء المهمة هو إعداد ذراع ERA الأوروبية الإلكترونية لتعمل مع القسم الروسي من المحطة".

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وأضاف البيان "سيخرج الرائدان من المحطة إلى الفضاء عبر وحدة بويسك الروسية، بوابة الخروج ستفتح يوم الاثنين بتمام الساعة 17:25 بتوقيت موسكو، بالنسبة لأرتيوموف ستكون هذه المهمة هي الرابعة له في الفضاء المفتوح، أما ماتفييف فهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها في مثل هذه المهمات.. من المتوقع أن تستمر المهمة 6 ساعات و38 دقيقة، جميع الأعمال ستنجز على السطح الخارجي لوحدة ناؤوكا الروسية التابعة للمحطة، سيقوم الرائدان بتثبيت وتوصيل ذراع ERA الإلكترونية هناك واختبار جهاز التحكم الخارجي التابع لهذه الذراع".

وأشار البيان إلى أن الرائدين سيأخذان 4 فترات للراحة أثناء المهمة، وأن عملية خروجهما إلى الفضاء المفتوح ومهمتهما ستبث على القناة الرسمية التابعة لـ "روس كوسموس" على "يوتيوب".

المصدر: تاس