الصين تطلق قمرا جديدا لدراسة الغلاف الجوي للأرض

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء عن نجاحها بإطلاق قمر صناعي جديد لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

وفي مدونة لها على شبكة WeChat قالت المؤسسة "نجحت مؤسستنا بإطلاق قمر صناعي جديد لمراقبة الغلاف الجوي للأرض.. القمر أطلق من مطار تايوان الفضائي بمقاطعة شانسي الواقعة شمال البلاد".

وجاء في المدونة أيضا "تم وضع القمر في مدارات الأرض باستخدام صاروخ صيني من نوع Long March 4C، أطلق ليلة الجمعة إلى السبت بتمام الساعة 2:16 بالتوقيت المحلي (الجمعة 21:16 بتوقيت موسكو).. عملية الإطلاق هذه أصبحت العملية رقم 416 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March الفضائية".

إقرأ المزيد

وتبعا لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية فإن القمر الجديد سيستخدم لمراقبة جودة الهواء في الغلاف الجوي للأرض، وسيستعمل في مجال البحوث المتعلقة بتغيرات المناخ، وفي مراقبة الكوارث الطبيعية وتاثيراتها على الزراعة، كما سيستفاد منه في مراقبة المحاصيل الزراعية والمساحات المزروعة على الأرض.

المصدر: تاس