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روسيا تعتزم إنتاج 8 صواريخ "أنغارا" الثقيلة بعد عام واحد

الفضاء

روسيا تعتزم إنتاج 8 صواريخ
Sputnik Vladimer Fiodorenko
صورة أرشيفية
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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، أن شركة "بوليوت" في غرب سيبيريا ستبدأ عام 2023 في إنتاج 8 صواريخ ثقيلة من طراز "أنغارا" .

فضلا عن صاروخيْن خفيفيْن من الطراز نفسه. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لقناة " روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.

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وأوضح قائلا:" لدينا اليوم قدرات إنتاجية تسمح لنا بإنتاج 4 صواريخ "أنغارا" في شركة "بوليوت". أما بعد عام واحد فسنستطيع إنتاج 8 صواريخ ثقيلة وصاروخيْن خفيفين وكلها من طراز "أنغارا" الواعد، الأمر الذي سيسد كل حاجاتنا، بما فيها حاجات وزارة الدفاع وحاجات أية جهة تشتري صواريخنا".

وحسب روغوزين فإن بعض الوحدات من صاروخ "أنغارا" التي تم تجميعها في شركة "بوليوت" في سيبيريا،  سبق لها أن اختبرت ضمن تشكيلة  صاروخ "أنغارا" أثناء إطلاقها من مطار "بليسيتسك"" العسكري الفضائي.

يذكر أن صاروخ "أنغارا" الثقيل تم إطلاقه 3 مرات عام 2014 وعام 2020  وعام 2021 من مطار "بليسيتسك الفضائي.

المصدر: تاس

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