روسيا تقدّم الدعم لبيلاروس في تدريب رواد الفضاء

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين عن استعداد مؤسسته للمساعدة في تدريب مرشحين جدد من بيلاروس للانضمام لصفوف رواد الفضاء.

وحول الموضوع قال روغوزين "اتفقنا على أن الجانب البيلاروسي سيقدم في 15 يونيو القادم عشرين مرشحا لاختيار أشخاص منهم ليصبحوا رواد فضاء، هؤلاء الأشخاص سيكونون شبانا وشابات، وطيارين عسكريين ومدنيين، والبعض الآخر سيكون مجرد علماء".

وأضاف "سيتم اختيار اثنين من هؤلاء الأشخاص، أحدهم سيصبح رائدا رئيسيا والآخر احتياطيا.. سنحاول تحضيرهم وتدريبهم بسرعة كي يتمكن أول رائد أو رائدة فضاء من بيلاروس بالقيام بأول رحلة في خريف 2023".

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وأشار روغوزين إلى "أن الرائد البيلاروسي الرئيسي الذي سيتم اختياره سيصبح عضوا في صفوف رواد روس كوسموس مستقبلا، وسيبقى كباحث ورائد فضاء محترف، وسيتم تحضيره لرحلات فضائية استكشافية أطول، كما سيتم تدريبه في إطار البرنامج الفضائي الفدرالي لروسيا".

ومن جانبه قال رئيس الأكاديمية البيلاروسية للعلوم، فلاديمير غوساكوف: "روسيا ستتحمل النفقات والتكاليف الرئيسية لتدريب رواد الفضاء البيلاروس، نحن ممتنون جدا لشركائنا وأصدقائنا الروس على هذا الأمر".

المصدر: تاس