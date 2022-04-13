لغز الفضاء: ملفات رفعت عنها السرية تكشف "جسما بينجميا" عالي السرعة تحطم في المحيط الهادئ!

أكد مسؤولو الفضاء الأمريكي أن الكرة النارية عالية السرعة التي اشتعلت عبر المحيط الهادئ عام 2014 كانت في الواقع جسما بينجميا.

وكشفت الوثائق التي رُفعت السرية عنها مؤخرا من قبل قيادة الفضاء الأمريكية (USSC)، أن جسما من نظام نجمي مختلف عن نظامنا اشتعلت فيه النيران في سماء بابوا غينيا الجديدة في عام 2014، وتحطمت في جنوب المحيط الهادئ. وكان هذا الجسم بينجميا وهو عبارة عن نيزك صغير يبلغ قطره 1.5 قدما (0.45 مترا) وسافر عبر الأنظمة الشمسية بسرعات تزيد عن 130000 ميل في الساعة (210000 كم/ساعة).

وفجر النيزك متوسط ​​سرعات النيازك داخل النظام الشمسي عندما اصطدم بالأرض في 8 يناير 2014، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 على الجسم نُشرت في قاعدة بيانات ما قبل الطباعة arXiv.

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وخلصت الدراسة إلى أنه بناء على سرعة النيزك، إلى جانب مسار مداره، أكد بنسبة 99% من اليقين أنه نشأ بعيدا عن نظامنا الشمسي - ربما "من الداخل العميق لنظام كوكبي أو نجم في القرص السميك، ومن مجرة ​​درب التبانة".

وأضاف معدو الدراسة أيضا: "ومن المثير للاهتمام، أن السرعة العالية للنيزك التي تمت مناقشتها هنا تشير إلى أصل محتمل في المنطقة الصالحة للحياة لعدد وفير من النجوم القزمية، ما يشير إلى أن الأجسام المماثلة يمكن أن تحمل الحياة من أنظمة الكواكب الأم".

والآن، أكد علماء من USSC نتائج الفريق رسميا، مضيفين أن تحليلهم للكرة النارية كان "دقيقا بما يكفي لتأكيد المسار بين النجوم".

وفي المذكرة، المؤرخة في 1 مارس والتي نشرت على "تويتر" الأسبوع الماضي، أكد Lt.جنرال جون إي شو، نائب قائد USSC، المذكرة. وجعل هذا التأكيد أيضا ذلك النيزك أول كائن بينجمي يتم اكتشافه في نظامنا الشمسي.

وهذا الاكتشاف يسبق Oumuamua، وهو جسم "على شكل سيجار" سجله العلماء ويتحرك بسرعة كبيرة جدا لدرجة أنه لم ينشأ من نظامنا الشمسي.

ومع ذلك، على عكس هذا النيزك، تم اكتشاف Oumuamua وهو يتحرك بعيدا عن الأرض، وأكدت وكالة ناسا أن الجسم في حالة جيدة خارج النظام الشمسي.

في حديثه إلى VICE، قال أمير سراج، الذي قاد دراسة 2019: "بدأت التفكير في حقيقة أن لدينا مادة بين النجوم تم تسليمها إلى الأرض، ونعرف مكانها. أحد الأشياء التي سأقوم بفحصها هو ما إذا كان من الممكن البحث في قاع المحيط قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على أي شظايا".

المصدر: إكسبريس