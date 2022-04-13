كشف سبب ظهور رائحة دخان على المحطة الفضائية العام الماضي

كشفت تقارير حصلت عليها بعض وسائل الإعلام عن السبب الذي أدى لظهور رائحة دخان على متن المحطة الفضائية الدولية العام الماضي.

وتبعا لتقارير حصلت عليها مجلة "رحلات الفضاء المأهولة" الروسية فإن "سبب ظهور رائحة حريق في وحدة زفيزدا في القسم الروسي من المحطة في سبتمبر العام الماضي كان عطل في أحد أجهزة الشحن الخاصة بالبطاريات".

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وأشارت تقارير الخبراء التي نشرتها المجلة إلى "أن طواقم المحطة قامت بتاريخ 10.9.2021 بتفقد الكوابل الكهربائية والموصلات في أنظمة الطاقة الموجودة في المحطة، واكتشف أن سبب ظهور بعض الدخان ورائحة احتراق كان تعطل جهاز PTAB-2 المسؤول عن تحويل التيار خلال شحن البطاريات".

وكان طاقم المحطة الفضائية الدولية في 9 سبتمبر الفائت قد أبلغ عن ظهور رائحة دخان على متن وحدة زفيزدا في المحطة، وقام الرواد المتواجدون هناك حينها بإجراء فحص سريع لتفقد المعدات الموجودة خلف اللوحات الإلكترونية في الوحدة لكنهم لم يستطيعوا تحديد السبب في ذلك اليوم.

المصدر: فيستي