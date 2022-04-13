 
مباشر

كشف سبب ظهور رائحة دخان على المحطة الفضائية العام الماضي

الفضاء

كشف سبب ظهور رائحة دخان على المحطة الفضائية العام الماضي
Legion-Media
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/st0b

كشفت تقارير حصلت عليها بعض وسائل الإعلام عن السبب الذي أدى لظهور رائحة دخان على متن المحطة الفضائية الدولية العام الماضي.

وتبعا لتقارير حصلت عليها مجلة "رحلات الفضاء المأهولة" الروسية فإن "سبب ظهور رائحة حريق في وحدة زفيزدا في القسم الروسي من المحطة في سبتمبر العام الماضي كان عطل في أحد أجهزة الشحن الخاصة بالبطاريات".

إقرأ المزيد
ناسا تكشف عن صورة مذهلة لفوهة بركانية على الكوكب الأحمر تحمل
ناسا تكشف عن صورة مذهلة لفوهة بركانية على الكوكب الأحمر تحمل "وظيفة سرية"

وأشارت تقارير الخبراء التي نشرتها المجلة إلى "أن طواقم المحطة قامت بتاريخ 10.9.2021 بتفقد الكوابل الكهربائية والموصلات في أنظمة الطاقة الموجودة في المحطة، واكتشف أن سبب ظهور بعض الدخان ورائحة احتراق كان تعطل جهاز PTAB-2 المسؤول عن تحويل التيار خلال شحن البطاريات".

وكان طاقم المحطة الفضائية الدولية في 9 سبتمبر الفائت قد أبلغ عن ظهور رائحة دخان على متن وحدة زفيزدا في المحطة، وقام الرواد المتواجدون هناك حينها بإجراء فحص سريع لتفقد المعدات الموجودة خلف اللوحات الإلكترونية في الوحدة لكنهم لم يستطيعوا تحديد السبب في ذلك اليوم.

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا