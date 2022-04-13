"روس كوسموس" تعلن عن إمكانية إطلاق كل الصواريخ الفضائية الفدرالية لصالح وزارة الدفاع

ستضمن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إطلاق كل الصواريخ والأجهزة الفضائية الفدرالية.

أفاد بذلك مدير عام "روس كوسموس" أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 12 أبريل. وقال:"هناك مشاكل، لكن مشاكلنا تختلف عن مشاكل زملائنا. وإننا سنعمل على حلها وسنضمن إطلاق كل الصواريخ والأجهزة الفضائية الفدرالية العام الجاري والعام المقبل، بما فيها بعض الأقمار الصناعية التي قد أطلقناها العام الجاري لصالح وزارة الدفاع".

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ومضى، دميتري روغوزين، قائلا:" إن هناك مشاكل متعلقة بتوريد الأجهزة الإلكترونية "الفضائية". وقد تتأخر بعض التوريدات وقد نعيد النظر إلى بعض قراراتنا التكنولوجية اللوجيستية. إلا أن كل المشاكل ستحل وكل المهام ستنفذ ولو ببعض تأخير".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية وخرج من مشروع "إكزومارس" المريخي المشترك وفصل تلسكوبه في مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي الذي يعتبر مشروعا روسيا أوروبيا مشتركا.

وأعلن مدير "روس كوسموس" ردا على ذلك أن القطاع الفضائي الروسي في المحطة الفضائية الدولية يتوقف عن العمل على تحقيق التجارب العلمية مع الألمان وسيحققها بشكل مستقل، كما تخلت "روسكوسموس" عن إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية "وان ويب" بواسطة الصواريخ الروسية.

المصدر: تاس