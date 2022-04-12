حاكم دبي يعلن توقيع اتفاق تعاون بين "مسبار الأمل و"مافن" الأمريكي لاستكشاف المريخ

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، توقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" مع "ناسا".

وقال أل مكتوم في تغريدة عبر "تويتر": "سعيد بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية بهدف تعميق فهم البشرية للكوكب الأحمر"، مضيفا: "مركبة "مافن" دخلت مدار المريخ في 2014 ومسبار الأمل في 2021.. والتعاون العلمي بين الدولتين في مجال الفضاء سيعود بالمعرفة على الجميع".

سعيد بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية بهدف تعميق فهم البشرية للكوكب الأحمر، مركبة "مافن" دخلت مدار المريخ في ٢٠١٤ ومسبار الأمل في ٢٠٢١ ..والتعاون العلمي بين الدولتين في مجال الفضاء سيعود بالمعرفة على الجميع . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 12, 2022

المصدر: RT