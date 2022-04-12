رائد فضاء روسي: العمل بين الطواقم الروسية والأجنبية على متن المحطة الفضائية يسير بشكل طبيعي

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف، أن العمل المشترك بين رواد الفضاء الروس والرواد الآخرين على متن المحطة الفضائية الدولية يسير كالمعتاد.

وفي لقاء مع راديو "سبوتنيك" الروسي قال أرتيوموف:" يسير العمل بين الأطقم الروسية والأجنبية في محطة الفضاء الدولية كالمعتاد، ولا توجد صعوبة في التواصل فيما بينهم على الرغم من الوضع السياسي المتأزم على الأرض".

وأضاف "التواصل يجري بشكل طبيعي، ولا توجد لحظات غير سارة هناك على الإطلاق.. لا يوجد أي شعور بالمشاكل على متن المحطة، والعلاقات ودية كسابق عهدها هناك وكأن (الأخبار) لا تصل إلى القسم الأمريكي".

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وفي إجابة عن سؤال يتعلق بكيفية تفاعل أطقم رواد الفضاء الدولية فيما بينها قال أرتيوموف "إن رواد الفضاء في المقام الأول بناقشون ويحلون المشكلات فيما بينهم قدر الإمكان، يتواصلون مع الأشخاص الموجودين على الأرض"، وأضاف "نحن عرفنا هؤلاء الأشخاص لسنوات، الأشخاص الذين نطير في رحلات معهم، أهم شيء بالنسبة لنا هو العلاقات الأسرية والسلام في المنزل.. أما ما تتحدثون عنه أي الوعكات السياسية فهي ليست موجودة بالنسبة لنا".

المصدر: تاس