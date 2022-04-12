روسيا تخطط لضم دفعات جديدة لصفوف رواد الفضاء

أعلن مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء عن خططه لفتح باب التسجيل للانضمام لصفوف الرواد فيه.

وحول الموضوع قال رئيس المركز، مكسيم خارلاموف خلال مقابلة صحفية:"لدينا خطة لفتح باب التسجيل لضم مجموعات جديدة من الناس إلى صفوف رواد الفضاء الروس العام المقبل، لقد طرحنا هذه الفكرة على باقي المؤسسات المعنية بمجال الفضاء في البلاد، وننتظر الرد لمعرفة خططهم المستقبلية المتعلقة بالرحلات الفضائية المأهولة".

وأضاف "الأمر ما يزال مجرد فكرة حتى الآن، ندرس إمكانية ضم بعض الأشخاص لتدريبهم ليصبحوا رواد فضاء في المستقبل، نحن نتواصل مع مؤسسة روس كوسموس الروسية لمعرفة خططها وبرامج رحلاتها الفضائية المأهولة، وعلى هذا الأساس سنقدم طلبنا فيما يتعلق بفتح باب الانتساب لصفوف رواد الفضاء الجدد.. لمعرفة العدد الذي نحتاجه من الرواد ولوضع الخطط المطلوبة نحن بحاجة لمعرفة تفاصيل برامج الرحلات الفضائية الروسية المستقبلية ومواعيدها المحددة، وكذلك موعد بدء البرنامج الروسي للرحلات إلى القمر في المستقبل، وكذلك المدة التي ستبقى فيها المحطة الفضائية الدولية قيد التشغيل في الفضاء، وحاليا لم تؤكد روس كوسموس خططها لتمديد عمر المحطة".

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وكان خارالاموف قد ذكر لوكالة تاس الروسية العام الماضي بأن مركز غاغارين الذي يترأسه لديه خطط لطرح مشروع فتح باب الانتساب إلى صفوف رواد الفضاء الجدد في روسيا، وقد يطرح هذا المشروع على مؤسسة "روس كوسموس" منتصف 2022، لتتخذ الأخيرة قرارها النهائي بهذا الخصوص.

المصدر: فيستي