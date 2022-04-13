روسيا تكشف عن بعض تفاصيل الرحلة المأهولة لمركبة "أوريول" الفضائية الواعدة

كشف مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء عن بعض تفاصيل الرحلة المأهولة الأولى لمركبة "أوريول" التي ستستخدمها روسيا مستقبلا في الرحلات إلى القمر.

وخلال مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال رئيس المركز، مكسيم خارلاموف: "تشير الخطط الموضوعة حاليا إلى أن اثنين من رواد الفضاء سيتواجدون على متن مركبة أوريول الروسية الواعدة عندما ستطلق في أول رحلة مأهولة لها".

وأضاف "لم تحدد بعد أسماء الرواد الذين سيذهبون في الرحلة المذكورة ليكونا أول طاقم لمركبة أوريول، جميع الرواد في مركزنا يشاركون دوما في برامج تطوير المركبات الفضائية الجديدة وفي المجالس العلمية والتقنية التي تعقد لهذا الغرض، ومنهم الرواد ذوو الخبرة العالية".

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وتطور روسيا مركبات "أوريول" الفضائية في إطار برنامجها المخصص للرحلات المستقبلية إلى القمر، ولتكون بديلة عن مركبات "سويوز" الحالية، وستطلق أول مركبة من هذا النوع في رحلة اختبارية إلى الفضاء ما بين أبريل ويونيو عام 2024، وعلى متن صاروخ من نوع Angara-A5، وفي العام نفسه ستطلق في رحلة أخرى ستلتحم فيها المركبة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة ومن ثم ستعود إلى الأرض، ومن المفترض أن تطلق روسيا هذه المركبات في رحلات مأهولة إلى الفضاء عام 2025 .

المصدر: فيستي