روسيا تشهد فعاليات مكثفة في الذكرى الـ61 لأول تحليق فضائي في العالم

يحتفل الروس والعالم كله في 12 أبريل بيوم الفضاء الدولي وهو يوم انطلاق رائد الفضاء الروسي، يوري غاغارين لاقتحام الكون عام1961

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 قرارا بإعلان 12 أبريل يوما دوليا لانطلاق الإنسان إلى الفضاء.

وزار اليوم الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا حيث منحا رواد الفضاء الروس أوسمة وميداليات والتقيا مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية دميتري روغوزين وقاما بجولة تفقدية في منشآت المطار الفضائي.

إقرأ المزيد

وتقام يوم 12 أبريل في موسكو تقليديا فعاليات تذكارية حيث يتم فيها وضع أكاليل من الزهور على قبر يوري غاغارين عند جدار الكرملين، وذلك بمشاركة رواد الفضاء والموظفين في القطاع الفضائي الروسي.

أما الرائدان الروسيان، أوليغ أرتيوميف ودينيس متفييف، اللذان يعملان في الوقت الراهن على متن المحطة الفضائية فلا يزالان يتهيآن للخروج من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف.

وتجري جمعية "المعرفة" الروسية بالتعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" في هذا اليوم ماراثون أونلاين بعنوان "نحن أوائل" بمشاركة رواد الفضاء الروس العاملين في المحطة الفضائية الدولية.

وسيشهد مطار "بايكونور" الذي انطلق منه عام 1961 يوري غاغارين إلى الفضاء العديد من الفعاليات الاجتماعية والرياضية والحفل الموسيقي لفرقة الروك الروسية Motor-Roller .

أما منظمة Space Foundation الأمريكية الخيرية فألغت فعالية "ليلة يوري" التي كانت تقيمها كل عام. وردا على ذلك تقام فعاليات "ليالي غاغارين" في بضع مناطق روسية.

المصدر: تاس