وصول أول رحلة سياحية على متن SpaceX Dragon إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت آكسيوم سبيس عن وصول مركبة الفضاء SpaceX Dragon في أول رحلة فضائية سياحة إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت آكسيوم سبيس المشاهد الأولية لوصول رواد الفضاء الهواة إلى محطة الفضاء الدولية بتغريدة على تويتر، لتبدأ مهام الفريق المؤلف من ثلاث رواد فضاء هواة، وهم المستثمر الكندي، مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي، لاري كونور، والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، إيتان ستيب ، ووتولى قيادة المهمة(Ax-1) رائد فضاء ناسا السابق، مايكل لوبيز أليغريا.

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#Ax1 crew welcomed by the @space_station crews as they leave Dragon and enter into their home for the next 8 days pic.twitter.com/ewgYizC2Kv — Axiom Space (@Axiom_Space) April 9, 2022

وكانت قد أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الجمعة 8 أبريل صاروخ "فالكون 9" بمركبة Crew Dragon الفضائية المأهولة.

ومن المقرر أن تستمر المهمة 8 أيام يقوم خلالها الفريق بإجراء "البحث العلمي والتوعية والأنشطة التجارية".

المصدر :RT+ TWITTER