رائدان روسيان يستعدان للخروج إلى الفضاء المكشوف

يتهيأ رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أرتيميف ودينيس ماتفييف، لأول خروج لهما إلى الفضاء المكشوف في بعثتهما الفضائية.

أفاد بذلك المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية.

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وحسب المراسل، فإن الرائدين الروسيين يتوجب عليهما قبل الخروج إلى الفضاء إعداد بوابة الخروج وتجميع الأجهزة والخضوع لفحوصات طبية والتأكد من جاهزية البزتيْن الفضائيتين.

يذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن سيخرجان إلى الفضاء المكشوف في 20 أبريل الجاري حيث سيعملن على جعل يد آلية خارجية أوروبية الصنع ( ERA ) تتكامل مع أجهزة المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن وكالة "تاس" الروسية وقعت في 17 نوفمبر الماضي مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية اتفاقية افتتاح مركز صحفي للوكالة على متن المحطة الفضائية الدولية. وتولى إدارته في الوقت الراهن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيميف. وكان رائد الفضاء، ألكسندر ميسوركين أول مراسل لـ"تاس" في الفضاء.

المصدر: تاس