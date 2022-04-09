الحكومة الروسية تُقر مشروعا يقضي بتشكيل مجموعات من الأقمار الصناعية

أقرت الحكومة الروسية مشروع "سفيرا" الفدرالي لإطلاق مجموعات من الأقمار الصناعية للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.

أعلن ذلك مدير إدارة البرامج المستقبلية ومشروع "سفيرا" في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، سيرغي بروخوروف الذي ألقى خطابا في مؤتمر Satellite Russia & CIS الدولي.

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وقال إن تحقيق مشروع "سفيرا" سيتواصل العام الجاري بعد إقراره من قبل الحكومة. وأشار الموظف إلى أن الأموال التي خُصصت في إطار المشروع سيتم إنفاقها على مر 10 أعوام قادمة.

وتعمل "روس كوسموس" الآن على تعيين مشغل رسمي لمجموعات الأقمار الصناعية " سفيرا". وتساعدها في ذلك شركة "غازبروم" وشركة "الاتصال الفضائي". وتم التنسيق في المشروع كذلك مع وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة المالية ووزارة الرقمنة.

يذكر أن الرئيس الروسي ألقى الضوء لأول مرة على مشروع "سفيرا" في مؤتمر "الخط المباشر" عقده مع المواطنين الروس في 7 يونيو عام 2018. وكان مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين قد أشار عام 2021 إلى أن برنامج "سفيرا" سيتضمن 5 مجموعات من الأقمار الصناعية التي تقدّم خدمات الإنترنت والاتصال و5 مجموعات أخرى من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: تاس