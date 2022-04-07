روسيا تدرس إمكانية فصل القطاع الروسي عن المحطة الفضائية الدولية

قد تعود روسيا إلى فكرة فصل القطاع الروسي عن المحطة الفضائية الدولية.

أعلن ذلك يوم 6 أبريل مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وحسب روغوزين هناك احتمالان: أولهما هو إنشاء محطة فضائية روسية وطنية في مدار الأرض تحلّق بزاوية الميل 97-98 درجة، ما يسمح بمسح مناطق الكرة الأرضية كلها والتحليق فوق منطقة القطب الشمالي خلال 90 دقيقة، لكن طاقم المحطة لن يستطيع البقاء فيها لمدة طويلة.

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أما الاحتمال الثاني فإنه ينحصر في فصل وحدة "ناؤوكا" متعددة المهام ووحدة الالتحام "بريتشال" الروسيتيْن عن المحطة الفضائية الدولية وإنشاء محطة جديدة على أساسهما، وفي هذه الحال تحلّق المحطة بزاوية الميل 51.6 درجة، لكن التحليق فوق روسيا لن يستغرق إلا 2,5% من الوقت الإجمالي، مع العلم أن المحطة ستكون قادرة على مسح مناطق أخرى للأرض تثير اهتماما بالغا.

يذكر أن، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستتخذ قرارا مستقلا بمواعيد استخدام المحطة الفضائية الدولية في حال عدم رفع العقوبات التي فرضها الغرب على مركز "بروغريس" للصواريخ الفضائية.

المصدر: تاس