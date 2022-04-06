روغوزين: روسيا وكازاخستان مستمرتان في تطوير التعاون في مجال الفضاء

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس"الروسية، دميتري روغوزين، أن بلاده تواصل تطوير التعاون مع كازاخستان في مجال الفضاء.

وفي مقابلة مع الصحافة قال روغوزين "يواصل الاتحاد الروسي وكازاخستان تطوير التعاون المشترك في مجالات الفضاء، ولا سيما في إطار برنامج الرحلات الفضائية المأهولة وبرامج تطوير الأقمار الصناعية".

وأضاف: "التعاون ما بين البلدين في مجال الفضاء لا يقتصر على قاعدة بايكونور فقط، بل نعمل على وضع جدول أعمال لقضايا الرحلات الفضائية المأهولة، ويجري تنظيم آلية إجراء كازاخستان للتجارب على متن المحطة الفضائية الدولية، كما ندرس سبل التعاون في مجالات استشعار الأرض عن بعد، والتعاون في مجالات الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات وانظمة البث، وهناك خطة أيضا لاستحداث مجمع سياحي في قاعدة بايكونور" الواقعة في كازاخستان.

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وأشار روغوزين إلى أن "الشركات الروسية ساهمت أيضا في تطوير وإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية الكازاخستانية، ويوجد الآن في مدارات حول الأرض قمران عاملان هما Kazsat-2 و Kazsat-3، وتجري إدارة هذين القمرين من محطات أرضية بكازاخستان ساهم في إنشائها الخبراء الروس".

وبالإضافة لكل ما سبق فإن روسيا كانت قد نشرت في مدينتين بكازاخستان محطتين لمراقبة واستقبال بيانات منظومة GLONASS للملاحة الفضائية وتحديد المواقع.

المصدر: فيستي