روسيا تحضّر لرحلة مأهولة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لرحلة مركبة روسية مأهولة ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "وصل إلى قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان قطار يحمل كتل الصاروخ الروسي Soyuz-2.1a الذي سيستخدم في إطلاق مركبة Soyuz MS-22 المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "وصل إلى الموقع رقم 112 في القاعدة 19 قاطرة محملة بأجزاء الصاروخ والمعدات، وبدأ المختصون بتفريغ مكونات الصاروخ هناك".

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-22 الروسية من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 21 سبتمبر المقبل، بتمام الساعة 16:54 بتوقيت موسكو، وسيضم طاقم المركبة الأساسي رواد الفضاء الروس: سيرغي بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، وآنا كيكينا، وفي حال مشاركة الأخيرة في برنامج الرحلات الفضائية المشتركة مع ناسا فقد تذهب إلى المحطة على متن مركبة أمريكية ويحل محلها في مركبة Soyuz MS-22 رائد الفضاء التابع لناسا، فرنسيسكو روبيو.

المصدر: فيستي