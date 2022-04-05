رصد كويكب بحجم حافلة قبل أيام فقط من مروره الأقرب إلينا من القمر

اكتشف علماء الفلك صخرة فضائية للتو، قريبة من الأرض قبل أيام قليلة من تحليقها الأقرب منا يوم الأربعاء 6 أبريل.

وسجلت وكالة ناسا الكتلة الفضائية المسماة 2022 GN1، التي يبلغ طولها 16 مترا، في قاعدة بياناتها للأجسام القريبة من الأرض على الإنترنت، على الرغم من أنها لا تشكل أي خطر على كوكبنا.

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ومن المتوقع أن يحلق الكويكب بالقرب من مسافة آمنة تبلغ نحو 79 ألف ميل (127 ألف كم).

وقد يبدو هذا وكأنه فجوة كبيرة ولكنه قريب بشكل ملحوظ من حيث قياسات الفضاء، في نحو ثلث المسافة بين الأرض والقمر.

ويجعل هذا 2022 GN1 أقرب كويكب معروف يمر على الأرض منذ 1 أبريل، عندما مر أحدهم على بعد 34 ألف ميل (55 ألف كم) منا.

واكتشف الكويكب يوم الأربعاء من خلال استطلاع Pan-Starrs ومقره هاواي في 1 أبريل وأعلن عنه أمس.

ويقدر قطره بين 7.2 و16 مترا، وفقا لقاعدة بيانات ناسا للأجسام القريبة من الأرض.

وأعلن مشروع التلسكوب الافتراضي، وهو مجموعة من النطاقات الروبوتية في إيطاليا، أنه سيبدأ البث المباشر للطيران القريب للكويكب يوم الأربعاء على موقعه على الإنترنت.

ويبدأ البث المباشر في 6 أبريل 2022 في الساعة 2:00 صباحا بتوقيت المملكة المتحدة (9:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء).

ويشار إلى أن 2022 GN1 هو واحد من أكثر من عشرة أجسام فضائية من المتوقع أن تقترب بشكل وثيق من الأرض هذا الأسبوع، وفقا لوكالة ناسا.

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ويتم تعقب الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) لتوفير تحذير مبكر في حال تحولها إلى مسار تصادم مع كوكبنا.

وأي جسم فضائي يقع في نطاق 4.6 مليون ميل منا يعد "خطرا محتملا" من قبل منظمات الفضاء الحذرة.

ولحسن الحظ، لا يُعتقد أن أيا من الكويكبات التي تتعقبها وكالة الفضاء تشكل أي خطر علينا.

ولم تشهد الأرض كويكبا ذا نطاق مرعب منذ صخرة الفضاء التي قضت على الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

ومع ذلك، فإن الأجسام الأصغر القادرة على تدمير مدينة بأكملها تصطدم بالأرض بين الحين والآخر.

وتقول ناسا: "ناسا لا تعلم بوجود كويكب أو مذنب في مسار تصادم مع الأرض حاليا، لذا فإن احتمال حدوث تصادم كبير ضئيل للغاية. وفي الحقيقة، أفضل ما يمكن أن نقول، ليس من المحتمل أن يضرب أي جسم كبير الأرض في أي وقت في عدة مئات من السنين القادمة".

حتى لو ضرب أحدها كوكبنا، فإن الغالبية العظمى من الكويكبات لن تمحو الحياة كما نعرفها.

وأوضحت وكالة ناسا أن "الكوارث العالمية" تحدث فقط عندما تصطدم الأجسام التي يزيد قطرها عن 900 متر بالأرض.

المصدر: ذي صن