روسيا تستعد لتنفيذ عمليات إطلاق فضائي جديدة من قاعدة "بايكونور"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لتنفيذ عمليات إطلاق فضائية جديدة من قاعدة "بايكونور" بكازاخستان.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تم إرسال صاروخين فضائيين من نوع Proton-M مع وحدتي تسريع Briz-M و Briz- DMمن مركز خرونيتشيف الفضائي الروسي إلى قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان".

وأضاف البيان "الصاروخان سيطلقان في إطار البرنامج الفضائي التابع لروس كوسموس، وأحدهما سيطلق لصالح عميل أجنبي".

Россия отправила на Байконур два «Протона»



Из Центра Хруничева в России на космодром Байконур в Казахстане отправлены две тяжелые ракеты «Протон-М» с разгонными блоками «Бриз-М» и ДМ, сообщает «Роскосмос». «Все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава на ко... pic.twitter.com/lmkaa24xuk — ГлавТвит (@GlavTW) April 5, 2022

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أحد صاروخي Proton المذكورين كان من المفترض أن يستخدم بعثة "إكزومارس" التي كانت تتعاون فيها وكالة الفضاء الأوروبية مع روسيا، ولكن في ظل الظروف الحالية وتوتر العلاقات بين الطرفين تقرر تعليق المشروع وقررت روسيا استعمال هذا الصاروخ لإطلاق حمولات خاصة بها إلى الفضاء.

المصدر: فيستي