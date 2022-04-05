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روسيا تستعد لتنفيذ عمليات إطلاق فضائي جديدة من قاعدة "بايكونور"

الفضاء

روسيا تستعد لتنفيذ عمليات إطلاق فضائي جديدة من قاعدة
Roskosmos.ru
صورة أرشيفية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لتنفيذ عمليات إطلاق فضائية جديدة من قاعدة "بايكونور" بكازاخستان.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تم إرسال صاروخين فضائيين من نوع Proton-M مع وحدتي تسريع Briz-M و Briz- DMمن مركز خرونيتشيف الفضائي الروسي إلى قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان".

وأضاف البيان "الصاروخان سيطلقان في إطار البرنامج الفضائي التابع لروس كوسموس، وأحدهما سيطلق لصالح عميل أجنبي".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أحد صاروخي Proton المذكورين كان من المفترض أن يستخدم بعثة "إكزومارس" التي كانت تتعاون فيها وكالة الفضاء الأوروبية مع روسيا، ولكن في ظل الظروف الحالية وتوتر العلاقات بين الطرفين تقرر تعليق المشروع وقررت روسيا استعمال هذا الصاروخ لإطلاق حمولات خاصة بها إلى الفضاء.

المصدر: فيستي

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