مهندسون روس يقترحون تصميم سرب من الروفيرات المريخية

اقترح المهندسون الروس تصميم روفر مريخي يتكون من 4 روفرات صغيرة ثنائية العجلات يمكن تركيب بعضها على الآخر.

الأمر الذي يضاعف الوقت اللازم للبعثة المريخية ويقلل بنسبة 30% من نفقات تنظيمها.

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أفاد بذلك المكتب الصحفي لجامعة "سكولكوفو" الروسية.

وقال مساعد الأستاذ في الجامعة، دميتري تيتيريوكوف، إن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في سرب من الروبوتات الصغيرة ذاتية الحركة ستسمح بالانتقال إلى مستوى تكنولوجي جديد لاستصلاح كواكب أخرى.

وتعد إمكانية إنشاء شبكة الإنترنت المريخي المخصص لإرسال المعلومات التي تم جمعها، بما في ذلك رسم خارطة دقيقة للمريخ من أهم مميزات استخدام سرب من الروبوتات متعددة الأقسام.

وأعلن مساعد الأستاذ أن كلفة إعداد وإرسال بعثة الروبوتات إلى المريخ يمكن تقليصها بمقدار الثلث ومضاعفة فترة عمل الروبوتات وتسريع عملية دراسة المريخ في حال جعل الروفرات المريخية متعددة الأقسام وذاتية الحركة، وأضاف أن تلك التجربة يمكن تطبيقها في حال عمل البعثات غير المأهولة على سطح القمر.

المصدر: تاس