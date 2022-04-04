روسيا تضع قمر اتصالات جديد في مداره الفضائي المحدد

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن أحد أقمار الاتصالات الروسية الجديدة وضع في مداره الفضائي المحدد.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "نجح قمر Express-AMU3 الروسي في الوصول إلى مداره الثابت المطلوب حول الأرض، هذا القمر طورته شركة ريشيتنيوف بالتعون مع الخبراء الروس أطلق إلى الفضاء في 13 ديسمبر الماضي مع قمر Express-AMU7 الروسي، ونفذ عملية الإطلاق من قاعدة بايكونور، واستخدم فيها صاروخ روسي الصنع".

وأضاف البيان "بعد وصول Express-AMU3 إلى مداره بدأ الخبراء التابعون لشركة Kosmicheskaya Svyaz الروسية والخبراء الذين ساهموا بتطويره باختبار المعدات الموجودة على متنه، وجرت عملية اختبار لأنظمته أيضا أثناء انتقاله في الفضاء ليصل إلى المدار.. سيبدأ القمر بالعمل بشكل فعلي لصالح الشركة المشغلة بعد الانتهاء بشكل كامل من اختبارات الطيران التي يخضع لها".

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وتطور روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي