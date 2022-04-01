روسيا تطور مجموعة جديدة من أقمار استشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تعمل مع مؤسسات روسية على تطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال مستشار رئيس المؤسسة، نيكولاي سيفاستيانوف: "تعمل روس كوسموس مع مؤسسة (VIS) الروسية على مشروع تطوير كوكبة من الأقمار الصناعية مكونة من 14 قمرا لاستشعار الأرض عن بعد، هذ الأقمار من المفترض أن تطلق إلى الفضاء ما بين 2025 و2028".

وأضاف "المشروع يتم تنفيذه بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في روسيا.. لقد وضعنا منظومة العمل على المشروع ويتم العمل على مناقشة خطوات العمل عليه".

وأشار سيفاستيانوف إلى "أن الخطط الموضوعة للمشروع تقتضي إطلاق 4 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض عام 2025، و4 أقمار أخرى عام 2026، و3 أقمار عام 2027، والثلاثة المتبقية ستطلق عام 2028".

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل أيضا على تطوير منظومة من أقمار الاتصالات ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O و Berkut-VD، و12 قمر Berkut-Xو Berkut-XLP.

المصدر: فيستي