ناسا تعلن عن تقدم في المفاوضات حول تمديد عمر المحطة الفضائية الدولية

أعلنت ناسا عن تقدّم في سير المفاوضات مع شركائها بما فيها "روس كوسموس" حول تمديد مدة خدمة المحطة الفضائية الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية الفيديو قالت رئيسة برنامج الرحلات الفضائية في ناسا، كاثي ليدرز:"تلاحظ وكالة ناسا تقدما في العمل مع الشركاء الدوليين بما فيها روس كوسموس لتمديد مدة تشغيل المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030".

وأضافت "ناسا تتفهم أهمية العمل مع مؤسسة روس كوسموس على الرغم من الوضع الحالي بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة.. نتفهم جميعا أهمية هذه الشراكة حتى في الأوقات الصعبة للغاية، ومن المهم بالنسبة لنا مواصلة العمل معا ودعم العمل الذي قام به البعض منذ عقود لإيجاد مكان آمن في الفضاء حيث يمكن إجراء الأبحاث".

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وفي رد على سؤال يتعلق بالرحلات الفضائية المأهولة المشتركة مع "روس كوسموس" قال ليدرز:" ناسا لم تتلق حتى الآن من روسيا الوثائق اللازمة لتنفيذ اتفاقية الرحلات الجوية المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية ، لكنها لا تزال تنتظرها.. في مرحلة ما، وفي حال لم نحصل على الأوراق اللازمة من الحكومة الروسية فلن يكون لدينا الوقت للاستعداد لمهمة Crew-5 التي يخطط لإطلاقها إلى المحطة".

المصدر: فيستي