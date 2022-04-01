تأجيل إطلاق المركبة Crew-4 المأهولة إلى 20 أبريل

أعلنت ناسا عن تأجيل إطلاق المركبة الفضائية Crew-4 المأهولة إلى 20 أبريل لإجراء بعض التعديلات.

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ويشير ستيف ستيتش، مدير البرامج التجارية في ناسا، إلى أنه تقرر تأجيل إطلاق المركبة الفضائية Crew-4 المأهولة إلى يوم 20 أبريل.

ويقول، "قررنا تعديل موعد إطلاق المركبة، وقررنا عدم إطلاقها قبل 20 أبريل، في الساعة 6.37 حسب التوقيت المحلي (13.37 بتوقيت موسكو)، على أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم 21 أبريل في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 13.00 بتوقيت موسكو)، وسوف ننسق الوقت مع طاقم المحطة الفضائية الدولية".

وسوف تحمل المركبة الفضائية Crew-4 التي كان يخطط لإطلاقها يوم 19 أبريل، إلى المحطة الفضائية الدولية رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا واتكينز وزميليها تشيل ليندغرين وبوب هاينس، ورائدة الفضاء الأوروبية سمانتا كريستافوريتي.

المصدر: tass