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شركة أمريكية تطلق مركبة شبه مدارية على متنها ستة أشخاص

الفضاء

شركة أمريكية تطلق مركبة شبه مدارية على متنها ستة أشخاص
AFP / Patrick T. Fallon
إطلاق المركبة New Shepard
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أعلنت شركة Blue Origin عن إطلاق مركبة New Shepard شبه المدارية وعلى متنها ستة سياح.

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وتشير الشركة، إلى أن المركبة أطلقت في الساعة 9.59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 16.59 بتوقيت موسكو) من منصة الإطلاق التابعة للشركة في ولاية تكساس.

وحملت المركبة في هذه الرحلة كلا من رجل الأعمال مارتي ألين، ورجل الأعمال مارك هيغل وزوجته ورجل الأعمال والمعلم جيم كيتشن، وجورج نيلد رئيس شركة Commercial Space Technologies ، وغاري لاي مهندس بلو أوريجين وأحد مطوري نيو شيبرد ، الذي حل مكان الممثل الكوميدي بيت ديفدسون في هذه الرحلة إلى الحدود مع الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلة New Shepard بأكملها تستمر أكثر قليلاً من 10 دقائق، حيث تنطلق المركبة من الأرض، وبعد أن ترتفع إلى المستوى المطلوب تنفصل عنها الكبسولة مع الطاقم لترتفع إلى أكثر من 100 كيلومتر بقليل عن سطح الأرض، حيث يشعر أفراد الطاقم خلال بضع دقائق بانعدام الوزن، بعدها تعود إلى الأرض بصورة عمودية.

المصدر: نوفوستي

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