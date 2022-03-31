رائدا فضاء روسي وأمريكي يسجلان رقما قياسيا من حيث البقاء في الفضاء في بعثة واحدة

عاد يوم 30 مارس رواد الفضاء، الروسيان، أنطون شباكليروف وبيوتر دوبروف والأمريكي مارك فاندي هاي، إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس -19" المأهولة الروسية.

وأفادت وسائل الإعلام العالمية بأن رائد ناسا، مارك فاندي هاي حطّم رقما قياسيا أمريكيا من حيث فترة الإقامة في المحطة الفضائية الدولية خلال بعثة فضائية واحدة. وتعادل تلك الفترة 355 يوما. وقامت المحطة خلال الفترة المذكورة بـ5680 دورة حول الأرض وقطعت مسافة 240 مليون كلم.

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وكانت تلك الرحلة الفضائية ثانية بالنسبة إلى فاندي هاي حيث بلغ العدد الإجمالي للأيام التي قضاها على متن المحطة الفضائية 523 يوما.

فيما يتعلق بالرائد الروسي، بيوتر دوبروف فإنه حطم كذلك رقما قياسيا روسيا من حيث فترة البقاء على متن المحطة الفضائية حيث قضى 355 يوما كذلك، لأن الرائدين وصلا المحطة الفضائية بمركبة واحدة في يوم واحد وهو 5 أبريل عام 2021. وكانت تلك الرحلة إلى المحطة الفضائية الأولى بالنسبة إليه.

فيما يتعلق برائد الفضاء الروسي، أنطون شباكليروف الذي عاد معهما إلى الأرض فإنه زار المحطة الفضائية للمرة الرابعة واستغرقت الرحلات الأربع كلها 708 أيام.

المصدر: تاس