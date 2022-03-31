ناسا تقترح إنشاء هياكل هندسية فلكية لاستيطان كوكب الزهرة

اقترح أليكس هاف أحد خبراء ناسا جعل كوكب الزهرة صالحا للعيش، وإنشاء منصات مسطحة تحلق في طبقات الغلاف الجوي العليا، حيث تتوافق درجة الحرارة والضغط مع ظروف الأرض

ويشير موقع arXiv، إلى أن العلماء منذ البداية اقترحوا مشاريع واسعة النطاق، لإعادة تشكيل كوكب الزهرة، مثل إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون بصورة نهائية من غلافه الجوي، لخلق ظروف مشابهة لظروف الأرض.

ولكن هاف يقترح إنشاء هياكل هندسية فلكية تدعمها خلايا مليئة بالنيتروجين أو خليط من النيتروجين والأكسجين. توضع هذه الخلايا واحدة فوق الأخرى، حيث يصبح الضغط الداخلي معادلا للضغط الخارجي. وسيصل ارتفاع هيكل هذه الخلايا إلى عدة كيلومترات ويتحمل حمولة تصل إلى عدة آلاف من الأطنان.

ووفقا له، يمكن إنشاء مثل هذه المنصات من مواد موجودة على كوكب الزهرة. كما بالإمكان خلق ظروف جيدة لتهوية الغلاف الجوي فوق السطح دون الحاجة إلى نقل كتلة ضخمة من الموارد للحفاظ على الظروف المثلى (باستثناء كمية صغيرة من الماء).

ووفقًا للعالم، سيستغرق بناء المنصة على الأقل 200 عام، وهو أقل بكثير مما تقترحه خيارات الاستصلاح الأخرى.

المصدر: لينتا. رو