الصين تنجح بإطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الهجين

أعلنت هيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) عن نجاحها بإطلاق أول صاروخ Long March محلي الصنع يعمل بالوقود الهجين.

وقال بيان صادر عن الهيئة "أطلقت الصين بنجاح يوم الثلاثاء 29 مارس صاروخا من نوع Long March-6A إلى مدارات الأرض، وهو أول صاروخ يعمل بالوقود الصلب والسائل مطور محليا".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ أطلق من مطار Taiyuan الفضائي شمالي البلاد، بتمام الساعة 17:50 بالتوقيت المحلي (12:50 بتوقيت موسكو)، وعملية الإطلاق تعد رقم 412 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض قمرين صناعيين جديدين هما Pujiang-2 و Tiankun-2.

ويبلغ طول صاروخ Long March-6A الذي أطلق نحو 50 م، وتعمل محركاته بوقود هجين صديق للبيئة يضم مزيجا من الكيروسين والأكسجين السائل، وساهم في تطوير هذا الصاروخ خبراء من أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الفضاء وخبراء من هيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

المصدر: فيستي