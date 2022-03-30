"روس كوسموس" توضّح رفضها إطلاق أقمار OneWeb البريطانية

أعلن دميتري ستروغوفيتس، مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن الشركات الأوروبية كانت ستلغي الاتفاقات مع المؤسسة بسبب الأوضاع حول أوكرانيا.

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ويشير ستروغوفيتس في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن شركة OneWeb وشركات أوروبية أخرى كانت في جميع الأحوال سترفض إطلاق أقمارها الصناعية باستخدام صواريخ النقل الروسية. لذلك قررت المؤسسة رفض إطلاق هذه الأقمار كخطوة وقائية.

ويقول، "ورفض إطلاق صاروخ "سويوز إس تي" من مطار كورو الفضائي كان أيضا خطوة وقائية من جانب المؤسسة".

ويضيف موضحا، كانت OneWeb وArianespace مع مرور الوقت تحت ضغط الشارع الغربي، ستلغيان العقود الموقعة مع "روس كوسموس".

ويقول، "هذا ما يلاحظ في الهستيريا المعادية لروسيا التي تسود الغرب حاليا".

ويشير المتحدث، إلى أن روسيا رفضت إطلاق أقمار OneWeb، بعد رفض الحكومة البريطانية ترك مقعدها في مجلس إدارة الشركة. وبالإضافة إلى هذا، لم تقدم شركة OneWeb ما يضمن عدم استخدام هذه الأقمار الصناعية في الأغراض العسكرية.

المصدر: نوفوستي