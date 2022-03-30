ناسا تعلن عن موعد الرحلة المأهولة التجارية القادمة إلى المحطة الفضائية

أعلنت وكالة ناسا عن الموعد المتوقع لمهمة Ax-1 التي ستطلق خلالها رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال روبيرت كابانا، مساعد مدير وكالة ناسا:"يبدو أن مهمة Ax-1 التي ستنطلق فيها رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية لن تنطلق حتى السادس من أبريل القادم، وفي الثالث من الشهر نفسه ستعمل ناسا على برنامج Artemis الذي يهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر".

#Ax1, the first all-private astronaut mission to @space_station is now targeted for launch on April 6th



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وخلال المهمة المذكورة من المفترض أن تطلق مركبة أمريكية من نوع Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية، سيتولى قيادتها رائد الفضاء الأمريكي، مايكل لوبيز أليغريا، كما سيتواجد على المركبة أيضا رجل الأعمال الأمريكي، لاري كونور، ورجل الأعمال الكندي، مارك بيتي، ورجل الأعمال الإسرائيلي، إيتان ستيب.

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ومن المفترض أن تستمر رحلة ركاب المركبة 10 أيام، يومان في المركبة أثناء تحليقها في الفضاء، و8 أيام على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي