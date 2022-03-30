"سبيس إكس" تخطط لإطلاق عشرات الصواريخ إلى الفضاء العام الجاري

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نيتها تنفيذ عشرات عمليات الإطلاق الفضائي هذا العام.

وفي تغيريدة له على "تويتر" أشار مؤسس الشركة، إيلون موسك إلى "أن سبيس إكس تخطط لتنفيذ 60 عملية إطلاق لصواريخ Falcon 9 إلى الفضاء عام 2022".

SpaceX Falcon 🚀 team is making excellent progress – aiming for 60 launches this year! — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022

وأشار موسك أيضا إلى "أن شركته تخطط لزيادة أعداد أقمار Starlink التابعة لها في مدارات الأرض ليصل عددها إلى 4200 قمر"، وهذا العدد يمثل ثلثي عدد الأقمار النشطة في مدارات الأرض".

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وكانت "سبيس إكس" التي تأسست عام 2002 من قبل موسك قد طورت العديد من أنواع الصواريخ الفضائية مثل صواريخ Falcon 1 وصواريخ Falcon 9 القابلة لإعادة الاستخدام وصواريخ Falcon Heavy الثقيلة، كما طورت مركبات Dragon و Crew Dragon التي ساهمت بنقل الرواد والبضائع إلى المحطة الفضائية الدولية.

وعام 2015 أعلنت الشركة عن مشروع Starlink للأقمار الصناعية الذي تخطط في إطاره لإطلاق11 ألف قمر لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

المصدر: فيستي