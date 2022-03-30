Blue Origin تؤجل رحلة مركبتها الفضائية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة Blue Origin الأمريكية أنها أجّلت موعد إطلاق مركبة New Shepard حتى آخر الشهر الجاري.

وقال بيان صادر عن الشركة "تقرر تأجيل موعد إطلاق مركبة New Shepard المدارية من 29 إلى 31 مارس الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الإطلاق".

وجاء في البيان أيضا "إطلاق المركبة سيتم من مطار فضائي بولاية تكساس آخر يوم من مارس، تمام الساعة 7:20 بالتوقيت المحلي (15:20) بتوقيت موسكو، السبب الوحيد لتأجيل الرحلة هذه المرة كان سوء الأحوال الجوية، المعدات وطاقم الرحلة يجري تحضيرهم للرحلة بشكل اعتيادي".

#NS20 is now scheduled for launch on Thursday, March 31. #NewShepard Mission Operations has successfully completed Flight Readiness Review and weather is the only remaining factor to get to launch. Live webcast begins at 7:20 am CDT / 12:20 UTC. — Blue Origin (@blueorigin) March 28, 2022

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ومن المفترض أن تنقل New Shepard في رحلتها المدارية هذه المرة أحد مطوريها، هاري لاي، والمستثمر، مارتي آلين، ورئيس شركة Tricor International، مارك هيغل وزوجته شيرون، ورجل الأعمال والرحالة جيم كيتشن، والكوميدي بيت ديفيدسون.

وتجدر الإشارة إلى أن Blue Origin أطلقت أول رحلة مأهولة مدارية لمركبتها New Shepard في 20 يوليو الفائت، ومن بين الموجودين على متن المركبة حينها كان مؤسس الشركة والملياردير الشهير، جيف بيزوس.

المصدر: فيستي