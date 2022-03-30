"ناسا" تعتزم إيصال رواد الفضاء إلى المريخ بحلول الأربعينيات

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية أنها تخطط لإيصال الإنسان إلى المريخ وإنزاله على سطح الكوكب الأحمر بحلول عام 2040.

أعلن ذلك الاثنين 28 مارس رئيس "ناسا" بيل نلسون الذي قدم تقريرا سنويا عن عمل الوكالة الأمريكية.

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وجاء في التقرير:" تنحصر خطتنا في جعل الإنسان يخطو على سطح المريخ بحلول عام 2040".

وأشار نلسون إلى أن العمل على تحقيق تلك الخطة لا يزال مستمرا، والمقصود بالأمر هو تصنيع مركبات فضائية بمقدورها الهبوط على سطح المريخ وإنشاء محطات كهربائية من شأنها توليد الماء وتزويد البشر بالطاقة الكهربائية على سطح القمر والمريخ.

وأضاف نلسون أن "عودة الإنسان إلى القمر هي خطوة أولى على طريق استصلاح المريخ وإنشاء محطة على سطحه قد تُصبح نقطة استناد لدراسة الفضاء البعيد. ومضى قائلا: "تنحصر مهمتنا في تطبيق معرفة قد تفيدنا أثناء العمل على القمر للسير قدما في المنظومة الشمسية.

المصدر: تاس