رئيس ناسا يعلن عن استمرار التعاون مع "روس كوسموس"

أعلن بيل نيلسون، رئيس ناسا، أن التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" في مجال الفضاء سيستمر لصالح رواد الفضاء.

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ويشير نيلسون، إلى أن ناسا تواصل العمل مع مؤسسة "روس كوسموس" ، وهذا يصب في مصلحة التعاون الدولي في مجال الفضاء.

ويقول، في خطابه السنوي "من أجل سلامة رواد فضاء ناسا، يستمر التعاون مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك العلاقات المهنية بين رواد الفضاء الآخرين وروادنا".

وكان ممثلو ناسا قد أعلنوا في وقت سابق، أن الوضع حول أوكرانيا لم يغير العلاقة بين أعضاء طاقم المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي