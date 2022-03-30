 
مباشر

رئيس ناسا يعلن عن استمرار التعاون مع "روس كوسموس"

الفضاء

رئيس ناسا يعلن عن استمرار التعاون مع
NASA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spai

أعلن بيل نيلسون، رئيس ناسا، أن التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" في مجال الفضاء سيستمر لصالح رواد الفضاء.

إقرأ المزيد
تأكيد عودة رائد الفضاء الأمريكي إلى الأرض على متن مركبة روسية
تأكيد عودة رائد الفضاء الأمريكي إلى الأرض على متن مركبة روسية



ويشير نيلسون، إلى أن ناسا تواصل العمل مع مؤسسة "روس كوسموس" ، وهذا يصب في مصلحة التعاون الدولي في مجال الفضاء.

ويقول، في خطابه السنوي "من أجل سلامة رواد فضاء ناسا، يستمر التعاون مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك العلاقات المهنية بين رواد الفضاء الآخرين وروادنا".

وكان ممثلو ناسا قد أعلنوا في وقت سابق، أن الوضع حول أوكرانيا لم يغير العلاقة بين أعضاء طاقم المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا