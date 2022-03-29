رئيس أكاديمية العلوم الروسية يتحدث عن القمر الصناعي "اركتيكا-إم"

أعلن ألكسندر سيرغييف، رئيس أكاديمية العلوم الروسية، أن بلاده تقدمت بسبع سنوات على الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بإطلاقها القمر الصناعي "اركتيكا-إم" عام 2021.

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وأشار الأكاديمي سيرغييف، خلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا بعد إطلاقها أول قمر صناعي "اركتيكا-إم" للأرصاد الجوية، يدور في مدار إهليليجي مرتفع، جعلها متقدمة بسبع سنوات على الولايات المتحدة وأوروبا واليابان .

وقال، "هذا مهم جدا. لا أحد لديه حاليا مثل هذه الأقمار الصناعية. وتخطط أوروبا والولايات المتحدة واليابان لإطلاق مثل هذا القمر الصناعي في عام 2028 فقط".

وأضاف، نخطط لإطلاق قمر صناعي ثان من سلسلة أقمار "اركتيكا-إم" عام 2023. مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أربعة أقمار صناعية من هذا النوع فستكون روسيا قادرة تقريبا بشكل مستمر - كل 15 دقيقة - على مراقبة القطب الشمالي بدقة مكانية وزمنية جيدة.

ويقول موضحا، "سنتمكن من استلام مليوني صورة سنويا".

ووفقا له، سيتمكن الخبراء الروس بمساعدة القمر الصناعي "اركتيكا-إم" من رسم خرائط السحب والجليد وبمرور الوقت نخطط لتزيد الأقمار الصناعية الوطنية بأجهزة تعمل في نطاق الراديو . لأن الأجهزة البصرية لا تستطيع الرؤية خلال السحب.

المصدر: نوفوستي