مركبة شحن فضائية تنفصل بنجاح عن المحطة المدارية الصينية

أعلن مكتب هيئة الرحلات الفضائية المأهولة في الصين عن نجاح انفصال مركبة شحن عن المحطة المدارية التابعة للبلاد.

وقال بيان صادر عن المكتب "نجحت مركبة الشحن الفضائي Tianzhou-2 بالانفصال عن المحطة المدارية الصينية بعد أن أتمت بنجاح جميع المهام التي كانت موكلة إليها".

وأضاف البيان "المركبة انفصلت عن المحطة يوم الأحد 27 مارس الجاري، تمام الساعة 15:59 بتوقيت بكين (10:59 بتقيت موسكو)، المركبة بحالة جيدة وستعود في وقت قريب نحو الغلاف الجوي للأرض".

وكانت الصين قد أطقت المركبة المذكورة نحو محطتها المدارية في 29 مايو العام الماضي من مطار Wenchang الفضائي، ونقلت المركبة إلى المحطة حينها حمولة تزن 6.8 طن من المواد والمعدات اللازمة لرواد الفضاء.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بلادها من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، لاستخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي