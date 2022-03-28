"روس كوسموس": مواصلة عمل المحطة الفضائية الدولية رهن برفع العقوبات عن شركات فضائية روسية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن قرارا بمواصلة استخدام المحطة الفضائية الدولية سيتخذ في 31 مارس.

وذلك بناء على ردود واردة من ناسا" والوكالتين الأوروبية والكندية بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على شركة "تسني ماش" الفضائية الروسية ومركز بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية.

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وقال:" إننا ننتظر من "ناسا" والوكالتيْن الأوروبية والكندية ردا على اقتراحنا برفع العقوبات المذكورة. وفي حال تتجاهل أو ترسل لنا إجابات غير واضحة فإننا سنعرب عن موقفنا من مستقبل المحطة الفضائية الدولية".

جاء ذلك على لسانه في فعالية إحياء ذكرى رائد الفضاء الأول يوري غاغارين وزميله الطيار، فلاديمير سيريوغين، والتي أقيمت في 27 مارس في منطقة مصرعهما.

وحسب، روغوزين، فإن الجانب الأمريكي يريد مواصلة التعاون، بما في ذلك في مجال الرحلات الفضائية المتبادلة. وأشار إلى أن هناك موقفا مدنيا إلى جانب مواقف تقنية. وأوضح قائلا: "عندما يشتم الرئيس الأمريكي رئيسنا ويدرّب المستشارين الغربيين النازيين الذين يقتلون السكان المسالمين ويزودونهم بالذخائر فإنني لا يمكن أن أصوّر أن كل شيء في الفضاء على ما يرام".

المصدر: تاس