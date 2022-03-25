وزارة الموارد الطبيعية الروسية: أوروبا تؤخر نقل بيانات الأقمار الصناعية

صرّح وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف في المجلس الختامي للخدمة الفدرالية للأرصاد الجوية يوم الجمعة بأن الشركات الأوروبية تؤخر نقل البيانات إلى المتخصصين الروس.

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وقال الوزير بشان هذه القضية: "بدأت المنظمة الأوروبية لشؤون استغلال الأقمار الصناعية، في تأخير إرسال البيانات من أقمار الطقس الثابتة بالنسبة للأرض إلينا، وتوقفت عن نقل المعلومات إلينا. لكنهم نسوا أن لدينا كوكبة خاصة بنا من الأقمار الصناعية في المدار، ومنذ العام الماضي، القطب الشمالي إم (قمر صناعي روسي لرصد الأحول الجوية) الفريد من نوعه يعمل على جمع المعلومات التي يحتاجها الجميع".

وأشار إلى أن المركز العالمي لتوقعات المنطق، ومقره لندن، "حاول تعريض" رحلات الطيران المدني الروسي للخطر.

وخاطب كوزلوف الحضور قائلا: "لكنكم متخصصو الهيئة الفدرالية للأرصاد الجوية، أعددتم وملأتم الفراغ بإطلاق منتجاتكم الخاصة في مجال تنبؤات الطيران في غضون ثلاثة أيام، وهو ما يلبي المتطلبات الدولية".

المصدر: نوفوستي